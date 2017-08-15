Роспотребнадзор не рекомендует поездки в Турцию из-за вируса коксаки. Прислушались ли северяне и что делать с уже купленной путёвкой?

Светлана Деменева.

В Мурманском Роспотребнадзоре пока не видят необходимости усиливать санитарный контроль в аэропорту. Случаев заболевания в регионе вирусом коксаки нет. Напомним, из-за быстрого распространения этой болезни пока туристам просто не рекомендовано посещать Турцию.

В полдень в аэропорту Мурманска к вылету готовится только один рейс. Людей немного. Ночью картина несколько меняется, говорят сотрудники. Три раза в неделю большие самолеты загрузкой в почти двести мест улетают в Анталью полные. Отказов нет.

Управляющий делами ПАО "Аэропорт Мурманск" Лилия Сальникова: "Практически стопроцентная загрузка. Это самый высокий показатель, если мы возьмем любое направление из аэропорта Мурманск".

В турагентствах Мурманска уже основной поток спал, но впереди сентябрь, и туры в Турцию все так же востребованы. Один из клиентов пришел забирать путевку.

Из многочисленных заказов в этом агентстве пока только один человек отказался от поездки в Турцию. Здесь тоже следят за ситуацией и предупреждают посетителей.

Менеджер по туризму Валентина Раговицкая: "Мы списываемся с туристами, которые сейчас на отдыхе - потому что для нас это очень важно. Кто возвращается, сейчас никто не жалуется, что заболели".

В мурманском Роспотребнадзоре пока не зафиксированы случаи заболевания вирусом коксаки. В аэропорту работает санитарный контроль, где проводится проверка пассажиров. Кроме того, перед вылетом составляется медицинская декларация.

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Мурманской области Марина Ермакова: "За час до прибытия борта мы знаем каково состояние здоровья пассажиров и членов экипажа. На сегодняшний день у нас таких случаев не зарегистрировано - все пока здоровы".

Отказаться от поездки, если она не рекомендована санитарной службой, можно в любой момент. Конечно, пока не прилетел в Турцию.

Начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора Мурманской области Илья Андрухин: "Управление Роспотребнадзора помогает составлять претензии в случае, если данное обращение поступает. У нас ведется горячая линия, телефон 474-009".

Список отелей Турции, где зафиксировано заболевание, можно найти в Интернете. Но врачи советуют просто более тщательно соблюдать гигиену. А вернувшиеся туристы не рекомендуют сейчас купаться в бассейнах.







