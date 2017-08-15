Полицейские в Молочном пресекли продажу алкогольной продукции с нарушением законодательства

Артем Дашевский.

Продажа алкоголя с нарушением закона - с такой информацией в полицию обратились бдительные жители поселка Молочный. В ходе проверки их опасения подтвердились. Установлено, что в двух торговых точках, зарегистрированных как объекты общественного питания, продавцы, отпуская товар, не вскрывали заводскую упаковку напитка. Попросту - не открывали бутылку, как того требует закон. В отношении предпринимателей составлены административные протоколы. Теперь их может ожидать крупный штраф и конфискация всей алкогольной продукции.



