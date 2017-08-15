"Арктическое филе" из 12 видов рыбы. Пятый фестиваль любительской рыбалки в Кольском заливе побил рекорды по улову

Андрей Зайцев.

В этот раз за своим арктическим филе в район Кольского залива между мысом Ретинский и губой Питькова отправились почти 20 команд. Правила соревнований самые демократичные. Любые разрешённые снасти и приманки, любые плавсредства. Победители определялись в личном и командном зачёте. Самый многочисленный экипаж - на яхте "Вега". Опытные рыбаки взяли с собой и двух новичков. Которым, как известно, везёт.

Татьяна Муртазина: "Когда она дёргалась, было немного страшно. Первый раз - непонятно. А так, целом, приятно. Тем более, это первая на этой яхте рыбка".

Арсений Ершов тоже на морской рыбалке впервые. Но знает секрет успеха.

Арсений Ершов: "Папа берёт наживку, крючки и удочки. И всё. И ещё удача!"

Эта формула оказалась верной на все 100 и даже 200%. Дело пошло. Везение уступает место профессионализму.

2 вида камбалы, мойва, морской окунь и налим, навага, пикша, сайда, сайка, сельдь, палтус, зубатка и треска. Такое разнообразное филе могло оказаться в итоге на столе самых удачливых и опытных рыбаков. Время, отведённое на соревнование - 3 часа.

Всё-таки между состязанием и рыбалкой немного общего. Соревнования - это быстрее, выше, сильнее. А рыбалка суеты не терпит. Тем не менее, какой настоящий рыболов упустит шанс ещё раз порыбачить, даже зная, что рискует проиграть.

На лодочках, катерах и яхтах на борт регулярно поднимались трофеи. Организаторы при подведении итогов отметят пятое арктическое филе как самый богатый уловом турнир. Сами же рыбаки, ещё находясь на воде, уже прикидывали, что же они приготовят из даров моря.

Вячеслав Козлов: "Тресочка, окунёчек и желательно ещё палтуса добавить - самая вкусная уха. Ни с какой другой рыбой не сравнишь".

Прекрасна погода, отличная компания и хороший клёв. Что ещё нужно, чтобы получился большой общий праздник?

Организатор турнира по морской рыбалке "Арктическое филе - 2017" Алексей Березовский: "Мы получили, в принципе, стойкий интерес рыбаков к такому роду мероприятий. Действительно, хвалиться там где-то в кулуарах, какую поймал, какого размера - все могут. А вот доказать фактически, что ты поймал на самом деле, именно здесь и сейчас - не у всех получается. Мы это и выявляем".

На берегу же главными трофеями в номинации "За самую большую рыбу" оказались морской налим и зубатка. Победила зубатка. Дипломы, кубки, медали, подарки вручили лучшим. Но расстроенных не было, "арктическое филе" досталось каждому.







