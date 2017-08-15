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15.08.2017 17:35

Заместитель губернатора Евгений Никора провёл проверку подготовки к отопительному периоду в Ковдорском районе

Сегодня заместитель губернатора Евгений Никора в соответствии с графиком работы межведомственной комиссии по вопросам подготовки к отопительному периоду 2017/2018 года, утверждённым постановлением правительства Мурманской области, в составе комиссии провёл проверку подготовки к отопительному периоду 2017/2018 года в муниципальном образовании Ковдорский район.

В ходе заседания были заслушаны доклады представителей администрации Ковдорского района и эксплуатирующих организаций о текущем состоянии хода подготовки, о проведении запланированных работ по подготовке котельных к отопительному периоду, о готовности жилищного фонда.

Также Евгений Никора, курирующий реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Мурманской области, осмотрел в Ковдоре участок, параллельный пешеходной зоне между домами по ул. Ленина № 15/2 и 17/2. Мероприятия по благоустройству участка включены в муниципальную программу на 2017 год, планируется выполнить укладку тротуарной плитки, установку скамеек и урн, замену светильников наружного освещения, озеленение. Контракт на выполнение работ находится в стадии заключения, его стоимость – 1,4 млн рублей. Срок окончания работ – середина октября.

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