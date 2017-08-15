Тысяча новых книг и свежий ремонт. В Мурманске готовится к открытию обновленный интеллект-центр № 8 на улице Свердлова

Любовь Дубова.

Библиотека семейного чтения перестала принимать посетителей в июне, чтобы кардинально изменить облик. Изначально планировка учреждения мало отличалась от квартирной. Темные небольшие комнаты и узкие коридоры - в прошлом. Вход перенесли, убрали все возможные стены, сменили старые обои. Переоборудовали залы и санузлы, в том числе, для маломобильных северян.

Директор МБУК "Центральная городская библиотека г. Мурманска" Светлана Исаева: "Работы, естественно, еще продолжаются, ремонт не окончен, окончен только косметический. Идет сборка мебели, идет прокладка сети. Здесь будет обеспечено 5 автоматизированных рабочих мест, то есть, пять компьютеров с доступом к Интернету и для работы с ресурсами библиотеки. Для читателей, я думаю, здесь будет уютно и комфортно".

Этот информационный интеллект-центр теперь в числе 23 обновленных филиалов, которые обрели второе дыхание благодаря городской программе модернизации мурманских библиотек. Посетителей, а их больше полутора тысяч, учреждение будет готово принять уже в сентябре. Как раз сейчас сотрудники разбирают посылки с новыми книгами. Они получены прямиком от издательств. Вскоре 1100 новинок литературы займут места на полках.

Заведующая информационным интеллект-центром № 8 г. Мурманска Наталья Шульга: "Очень много современной литературы, то, что пользуется популярностью, то, что вы можете посмотреть на киноэкранах, то, что вы можете насладиться чтением вечером. Тут и для детей, и для юношества, и для взрослой аудитории, есть классика и даже современная классика".







