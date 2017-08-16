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16.08.2017 09:16

В Кандалакше прошли соревнования по страйкболу

Елена Ямаш.

"Атомный сон" - в Кандалакше. Люди в камуфляже, автоматы и винтовки, рации. Это не военные учения, как могло показаться на первый взгляд, а военно-тактическая игра страйкбол. Мероприятие такого масштаба проводилось на юге области впервые и собрало около 200 участников из всех городов региона и Санкт-Петербурга. Каждая игра требует достаточно длительной подготовки и разработки определенного сценария. На этот раз действие проходило в постапокалиптическом мире, условно разделенном на два противоборствующих лагеря.
Глава муниципального образования Кандалакшский район и г.п. Кандалакша Михаил Павлов: "Как только обращение к нам поступило с просьбой о помощи в организации данного мероприятия, мы не могли отказать, так как понимаем, что это может стать еще одним регулярным знаковым мероприятием для Кандалакши и Кандалакшского района".
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