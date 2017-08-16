Весенне-летний сезон на Кольском полуострове - время напряженной работы для сотрудников ГИМС

Татьяна Нестерова.

Инспекторы "водных дорог" проводят профилактические рейды на всех водоемах Заполярья. Под контролем - и места массового отдыха людей. В центре внимания - праздничные мероприятия, такие как "Гольфстрим", соревнования рыбаков, массовые заплывы "моржей", любительские старты экстремалов. ГИМС обеспечил и безопасность участников международного массового заплыва в Териберской губе

Старший инспектор группы патрульной службы Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области Сергей Кочетков: "Мы патрулируем акваторию. Мы смотрим, что туристов еще немного, еще не сезон рыбалки. Вот весной работали в Териберской губе, было достаточно много правонарушений выявлено. Осенью, если такая же ситуация повторится, будем работать на этой акватории".









