В Мурманске восстанавливают маркировочную окраску на дымовых трубах котельной "Северная"

Артем Дашевский.

В промзоне водители прячут припаркованный транспорт под полиэтиленом, либо отгоняют подальше от "Северной" котельной - на ее территории красят дымовую трубу. Всего предстоит обновить площадь в 3 тыс. м2, использовав более 1 тонны краски. Специальная технология распыления, благодаря которой "лишняя" краска оседает на землю в виде сухой пыли. Однако энергетики все же просят автовладельцев парковаться в радиусе более 300 метров. Ориентировочный срок завершения работ - 30 августа, так как коррективы ежедневно вносит погода.

Заместитель главного инженера АО "МЭС" по ремонтам Андрей Вихренко: "Краска используется специальная органно - силикатная, композиция глубокого проникновения, она проникает в слой бетона, тем самым защищая его от последующих разрушений.





