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16.08.2017 08:45

В столице Заполярья прошел "Праздник Ангелов"

Яков Осетров.

"Праздник Ангелов" - в Мурманске. Так можно назвать развлекательную программу для юных северян с ограниченными возможностями здоровья, которую придумали и провели активисты общественной организации "Дети - ангелы Мурмана". Для малышей - игры, викторины, сладости. Для взрослых - шашлыки и, конечно, общение. Хотя погода испортилась, это ничуть не помешало. В командных состязаниях участвовали целыми семьями. Пройдя 7 заданий и загадав желания, выпустили в небо шары.
Участница праздника Елена Романова: "Организация таких праздников - это прекрасная штука, потому что это лишний повод нам с нашими детьми собраться и выйти в люди. И для нас погода не помеха".
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