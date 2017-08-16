В столице Заполярья прошел "Праздник Ангелов"

Яков Осетров.

"Праздник Ангелов" - в Мурманске. Так можно назвать развлекательную программу для юных северян с ограниченными возможностями здоровья, которую придумали и провели активисты общественной организации "Дети - ангелы Мурмана". Для малышей - игры, викторины, сладости. Для взрослых - шашлыки и, конечно, общение. Хотя погода испортилась, это ничуть не помешало. В командных состязаниях участвовали целыми семьями. Пройдя 7 заданий и загадав желания, выпустили в небо шары.

Участница праздника Елена Романова: "Организация таких праздников - это прекрасная штука, потому что это лишний повод нам с нашими детьми собраться и выйти в люди. И для нас погода не помеха".









