Елена Ямаш.

Подарок к юбилею. В этом году Зеленоборскому дому культуры исполняется 60 лет. В преддверии круглой даты облик учреждения меняется на глазах. Сейчас в здании идут ремонтные работы. Зрительный зал полностью преобразится: стены и потолки оштукатурят и покрасят. Также подрядчики заменят электропроводку и окна. По окончании работ дом культуры станет более комфортным и функциональным. А различных мероприятий здесь станут проводить больше.

И.о. директора "ЦДК" Елена Тарасова: "Больше всего радует, что будет отремонтирована сцена, потому что здесь работают коллективы, которыми гордится область, на сцене проходят мероприятия, которые значимы не только для поселка, района, но и для области".





