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15.08.2017 17:00

Более 2,8 тысячи семей Мурманской области решили направить материнский капитал на образование детей с начала действия программы

Елена Ямаш.

Это - второе по популярности направление по распоряжению средствами маткапитала. В 2017 году на образование детей средства материнского капитала направили более 350 семей. Направить материнский капитал на образование любого из детей можно при следующих условиях: ребенку, с рождением которого возникло право на получение сертификата, должно исполниться три года; на дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет; образовательная организация должна находиться на территории России и иметь право на оказание соответствующих образовательных услуг.
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