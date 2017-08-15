Более 2,8 тысячи семей Мурманской области решили направить материнский капитал на образование детей с начала действия программы

Елена Ямаш.

Это - второе по популярности направление по распоряжению средствами маткапитала. В 2017 году на образование детей средства материнского капитала направили более 350 семей. Направить материнский капитал на образование любого из детей можно при следующих условиях: ребенку, с рождением которого возникло право на получение сертификата, должно исполниться три года; на дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет; образовательная организация должна находиться на территории России и иметь право на оказание соответствующих образовательных услуг.







