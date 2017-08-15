Предпринимателей Мурманской области приглашают принять участие в XXVI заседании рабочей группы по вопросам сотрудничества России и Италии

В период с 12 по 13 октября 2017 года в г. Екатеринбурге состоится XXVI заседание Российско-Итальянской Рабочей группы по промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса при Российско-Итальянском Совете по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству (далее – Рабочая группа).



Мероприятие, ставшее уже традиционным, собирает представителей российского и итальянского бизнеса, среди которых значительную часть составляют субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) России и Италии, представители профильных институтов развития, а также различных организаций инфраструктуры поддержки МСП и предпринимательских объединений.



Деловая программа XXVI заседания Рабочей группы включает в себя проведение параллельных круглых столов, серию В2В встреч и пленарного заседания (с участием представителей Минэкономразвития России и Италии). Также запланированы посещения профильных предприятий (по запросу).



Все заинтересованные субъекты МСП приглашаются к участию в данном мероприятии. О своем желании участвовать необходимо сообщить в Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России до 20 августа 2017 года. Контактное лицо: Пьянов Сергей Алексеевич, e-mail: PyanovSA@economy.gov.ru, тел.: +7 (495) 651 78 83.



/Министерство экономического развития Мурманской области/