Сотрудники Росгвардии задержали «судно-нарушитель» в акватории Кольского залива

Сотрудники Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области провели очередное практическое занятие с судоводителями плавсредств по задержанию «судна-нарушителя». Местом проведения занятия была выбрана акватория Кольского залива.

Перед проведением практико-тактической части занятия сотрудники Росгвардии отработали отход и подход к месту швартовки, изучили особенности безопасного хождения на внутренних и внешних рейдах морских портов, определили границы якорных стоянок, закрепленных в обязательном постановлении морского порта.

Во время самой тренировки сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии отработали последовательность действий при осуществлении мероприятий по охране места якорной стоянки судна в случаях получения информации от капитана о возникновении угрозы акта незаконного вмешательства. Росгвардейцы пресекли попытку быстрого приближения к носу охраняемого судна неопознанного плавсредства, после чего «судно-нарушитель» и его экипаж были задержаны.

Руководство Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области высоко оценило результаты занятий, участвовавшие сотрудники показали хорошие навыки и успешно выполнили все поставленные задачи.



/Управление Росгвардии по Мурманской области/