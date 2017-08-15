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15.08.2017 16:15

Сотрудники Росгвардии задержали «судно-нарушитель» в акватории Кольского залива

Сотрудники Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области провели  очередное практическое занятие с судоводителями плавсредств по задержанию «судна-нарушителя». Местом проведения занятия была выбрана акватория Кольского залива.
Перед проведением практико-тактической части занятия сотрудники Росгвардии отработали отход и подход к месту швартовки, изучили особенности безопасного хождения на внутренних и внешних рейдах морских портов, определили границы якорных стоянок, закрепленных в обязательном постановлении морского порта.
Во время самой тренировки сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии отработали последовательность действий при осуществлении мероприятий по охране места якорной стоянки судна в случаях получения информации от капитана о возникновении угрозы акта незаконного вмешательства. Росгвардейцы пресекли попытку быстрого приближения к носу охраняемого судна неопознанного плавсредства, после чего «судно-нарушитель» и его экипаж были задержаны.
Руководство Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области высоко оценило результаты занятий, участвовавшие сотрудники показали хорошие навыки и успешно выполнили все поставленные задачи.

/Управление Росгвардии по Мурманской области/
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