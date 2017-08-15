Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
15.08.2017 14:30

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проверил подготовку детского сада № 97 к новому учебному году

Наталия Бурдина.

Как готовится к новому сезону работы мурманский детский сад № 97 сегодня проверил глава городской администрации Андрей Сысоев. Пообщался с руководством дошкольного учреждения, осмотрел помещения. В детском саду заменили окна. В пищеблоке отремонтирована вентиляция. Также приведена в порядок система горячего водоснабжения. Установлено видеонаблюдение.
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Одна из основных задач муниципалитета — это подготовить образовательные учреждения как средние школы, так и детские сады, учреждения дополнительного образования к новому учебному году. Действительно, времени не очень много — всего три месяца, но, тем не менее, работа предстояла очень большая и, вот, сегодня уже началась, так называемая, сдача этих учреждений, мы проверяем готовность. Все они эту жесткую проверку проходят, а если говорить об этом - проходят успешно".
В детском саду открыта единственная в Заполярье группа для детей с нарушением слуха. Дошкольное учреждение принимает участие в региональном эксперименте по созданию модели инклюзивного образования для ребят с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом году благодаря областному гранту были закуплены световые столы и мультимедийный дисплей для обучения технике рисования. Кроме того, в рамках проекта "Доступная среда" приобретена инфракрасная беспроводная система усиления звука.
Заведующая ДОУ № 97 г. Мурманска Галина Галыгина: "Эта система, которая может за счет инфракрасных датчиков, за счет каких-то специальных фильтров, она может гасить посторонние шумы и эффекты. То есть, мы с вами их не слышим, а дети их слышат, потому что у них всегда на ушке есть слуховой аппарат".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.8
Евро = 70.66
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.