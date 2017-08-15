Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проверил подготовку детского сада № 97 к новому учебному году

Наталия Бурдина.

Как готовится к новому сезону работы мурманский детский сад № 97 сегодня проверил глава городской администрации Андрей Сысоев. Пообщался с руководством дошкольного учреждения, осмотрел помещения. В детском саду заменили окна. В пищеблоке отремонтирована вентиляция. Также приведена в порядок система горячего водоснабжения. Установлено видеонаблюдение.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Одна из основных задач муниципалитета — это подготовить образовательные учреждения как средние школы, так и детские сады, учреждения дополнительного образования к новому учебному году. Действительно, времени не очень много — всего три месяца, но, тем не менее, работа предстояла очень большая и, вот, сегодня уже началась, так называемая, сдача этих учреждений, мы проверяем готовность. Все они эту жесткую проверку проходят, а если говорить об этом - проходят успешно".

В детском саду открыта единственная в Заполярье группа для детей с нарушением слуха. Дошкольное учреждение принимает участие в региональном эксперименте по созданию модели инклюзивного образования для ребят с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом году благодаря областному гранту были закуплены световые столы и мультимедийный дисплей для обучения технике рисования. Кроме того, в рамках проекта "Доступная среда" приобретена инфракрасная беспроводная система усиления звука.

Заведующая ДОУ № 97 г. Мурманска Галина Галыгина: "Эта система, которая может за счет инфракрасных датчиков, за счет каких-то специальных фильтров, она может гасить посторонние шумы и эффекты. То есть, мы с вами их не слышим, а дети их слышат, потому что у них всегда на ушке есть слуховой аппарат".





