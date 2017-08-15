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15.08.2017 14:03

Юнармейцы из Мурманской области участвуют в Всероссийской военно-спортивной игре в Москве

Сегодня в парке «Патриот» в Московской области стартовали соревнования финала Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Куда сьехались свыше 600 юнармейцев со всей страны, в том числе из Мурманской области.
Участники финала отобраны по итогам региональных этапов. В течение четырех дней им предстоит побороться за звание лучшей команды в 6 дисциплинах. В каждой команде – 10 юношей и девушек от 14 до 17 лет.  Ребята смогут показать свои таланты в конкурсе «Визитная карточка», в строевой подготовке и строевой песни в конкурсе «Статен в строю, силен в бою», показать знания военной истории России в викторине «Ратные страницы истории Отечества». Затем их ждет военизированная эстафета с преодолением специальной полосы препятствий и в финале – военно-тактическая игра «Дорога победителей», содержащая элементы всех конкурсов.
Игра проводится в России более 20 лет. За это время была создана обширная сеть региональных и муниципальных этапов игры. В 2014 году финал «Победы» прошел в Туле, в 2015 году – в Севастополе, в 2016 году – в Волгограде.

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