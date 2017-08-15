Юные мурманчане, вернувшиеся из самарского лагеря "Космос 2", отдыхом недовольны. В адрес администрации воспитательно-оздоровительного учреждения будет направлено претензионное письмо

Светлана Деменева.

В Мурманске встретили спецсостав из Самары. Этот маршрут был специально запущен, чтобы отвезти северных детей в оздоровительный лагерь Поволжья. Однако, похоже, отдых получился не у всех. Напомним, во вторую смену разгорелся скандал - родители хотели даже забрать из лагеря своих детей. Они жаловались на антисанитарию в спальных блоках, нетрезвых вожатых, перебоях с горячей водой в душевых, плохую еду. В лагере работала комиссия - замечания устранены, но дети из третьей смены так же недовольны условиями. Хотя замечаний стало меньше.

Ангелина Николина: "Условия проживания были просто ужасные, у нас не закрывались двери. У нас просто все было грязно. Душ - все лилось, мы просто тонули, приходилось после того, как помоемся мыть полы".

Игорь Швагерев: "Условия, отношение к детям ну мероприятия такие нормальные, неорганизованность вожатых".

Ирина Михайлова: "Я обратилась в приемную "Единой России" для проверки лагеря. 11 числа я обратилась - указав все телефоны, все ситуации, которые происходили во время отдыха".

Санаторий "Космос 2" в Самарской области - это новая для нашего региона точка отдыха. В лагере находится представитель мурманского минобра, который ежедневно сообщает о ситуации. Претензии к санитарному состоянию и кадровому обеспечению - действительно были. Администрация лагеря все замечания обещала учесть - сменился состав вожатых и воспитателей. В лагере прошла проверка Роспотребнадозора, который не выявил санитарных нарушений. Но дети жалуются опять - в адрес администрации лагеря будет направлено претензионное письмо.

Начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления министерства образования и науки Мурманской области Николай Малов: "Мы поднимем те требования, которые предъявляет 44 закон - потому что мы действуем именно в рамках федерального законодательства при заключении госконтрактов на организацию отдыха. Если федеральное законодательство дает добро изменить условия контракта - у нас там дети - поэтому, мы не можем расторгнуть - потому, что дети в лагере. Но, возможно, какие-то штрафные санкции мы, соответственно, можем получить от исполнителя этой услуги".





