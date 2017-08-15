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15.08.2017 14:10

За последнюю неделю в регионе произошло несколько случаев вандализма. Полиция расследует каждый конкретный эпизод

Анастасия Ярославская.

За последнюю неделю в регионе уже несколько случаев вандализма. На въезде в Апатиты, как мы уже сообщали, неизвестные разрисовали ступу Будды - самую северную в мире. Сегодня стало известно, что инцидентом занялась полиция. Ну, а в Мурманске хулиганы испортили игровую площадку в сквере "Аллея поколений" на Хлобыстова. Её торжественно открыли совсем недавно. Комплекс необычный - первый такой в городе. Совсем как обсерватория с обзорными иллюминаторами, двумя уровнями лестниц и переходом.  Детвора радовалась, увы, недолго.
Заместитель директора МАУК "Мурманские парки и скверы" Наталья Павлюк: "Оторван иллюминатор, вот мы можем наблюдать, оторвана была вот эта несущая стенка полностью, она уже восстановлена болтовыми соединениями, вот с этой стороны была оторвана крыша - крылечко такое получается противодождевое".
Во сколько обойдется восстановление - пока неизвестно. Все, что можно - делают своими силами, а вот разбитый иллюминатор точно придется заказывать у производителя. Рабочим дано задание - максимально укрепить то, что цело. Чтобы, если хулиганы вновь появятся - сложнее было выломать.
Блиц: "Я не знаю - кому это нужно - зачем портить для детей специально разработанные комплексы, ничего даже не могу сказать - не понимаю. - Это же не первый раз его ломают, горку ломали. - По 3 человека катаются - и взрослые туда лезут - папы, мамы - вот так и ломается все. - В Мурманске и так мало площадок, где с детьми можно погулять, конечно, ну очень жалко".
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