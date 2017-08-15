Активисты ОНФ изучили карту "убитых дорог" заполярного наукограда. Каковы выводы общественников?

Выездная дорожная инспекция Общероссийского народного фронта посетила Апатиты. Активисты изучили карту "убитых дорог" на территории заполярного наукограда, проверили обоснованность жалоб жителей и реакцию администрации на обращения.

Апатиты в рейтинге активности на втором месте после Мурманска и по количеству нанесённых объектов, и по количеству голосов. Даже на первом, если разделить их на душу населения. Вопрос наболел давно. Однако проделанная работа по его решению уже заметна.

Руководитель проекта ОНФ "Убитые дороги" по Мурманской области Андрей Шарков: "Если в целом оценивать состояние в городе, то оно, как мне кажется, лучше, чем в большинстве муниципалитетов Мурманской области, потому что всё-таки в этом плане работа администрации города Апатиты ведётся, и мы видим, что по крайней мере центральные дороги все в хорошем состоянии".

На периферии карты ситуация другая. Например, улица Пушкина много раз пережила ямочный ремонт, кое-где заплаты выступают, как лежачие полицейские, разметку видно плохо. При этом движение здесь весьма активное. Автовладельцы негодуют.

Блиц: "Машина постоянно реагирует, толчки, как горный козёл, честное слово. – Как вы считаете, какой ремонт тут нужен? – Капитальный! Капитальный, не такой косметический, кусочек сняли и заменили, а капитальный".

А по мнению главы администрации города, убитых дорог в Апатитах нет. Не смогли их найти и во время визита депутата госдумы Александра Васильева. Именно он запустил проект "убитые дороги".

Глава администрации г. Апатиты Николай Бова: "Когда провезли Васильева и тех, кто был рядом с ним, по дорогам города Апатиты, он задал вопрос: а меня-то зачем сюда пригласили? Вы просто, господа, не видели, что такое "убитые" дороги где-то. Поэтому - мы в проекте, Народный фронт бдит, мы к мнению Народного фронта прислушиваемся, дорогами заниматься будем".



