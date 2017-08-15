В Мурманске водителя арестовали на 5 суток за тонировку автомобиля

Любовь Дубова.

12 августа около 4 часов 40 минут в Мурманске по улице Полярные Зори сотрудниками специализированного взвода ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области был остановлен автомобиль "БМВ", передние стекла которого не соответствовали действующим нормам светопропускаемости.

Машиной управлял житель Мурманска 1989 года рождения. В ходе проверки полицейские установили, что в июле этого года гражданин уже привлекался к административной ответственности за подобное нарушение. При повторном задержании установлено, что тонировка на передних стеклах осталась без изменений.

За невыполнение требования сотрудника полиции частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. Решением суда нарушителю назначено максимальное наказание по данной статье в виде административного ареста сроком на 5 суток.







