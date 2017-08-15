Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
15.08.2017 13:28

В Мурманске водителя арестовали на 5 суток за тонировку автомобиля

Любовь Дубова.

12 августа около 4 часов 40 минут в Мурманске по улице Полярные Зори сотрудниками специализированного взвода ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области был остановлен автомобиль "БМВ", передние стекла которого не соответствовали действующим нормам светопропускаемости.
Машиной управлял житель Мурманска 1989 года рождения. В ходе проверки полицейские установили, что в июле этого года гражданин уже привлекался к административной ответственности за подобное нарушение. При повторном задержании установлено, что тонировка на передних стеклах осталась без изменений.
За невыполнение требования сотрудника полиции частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. Решением суда нарушителю назначено максимальное наказание по данной статье в виде административного ареста сроком на 5 суток.
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.8
Евро = 70.66
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.