На Северном флоте завершена подготовка к участию в военно-техническом форуме «АРМИЯ-2017», который стартует в Вооруженных Силах России через неделю.

В Североморске на территории причального фронта соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота развёрнут информационно-демонстрационный кластер военной наземной и воздушной техники и надводных кораблей Северного флота.

Гости и участники форума смогут увидеть образцы вооружения, военной и специальной техники армейского корпуса и соединения морской пехоты Северного флота, инженерной службы, службы радиоэлектронной борьбы, управления поисковых и аварийно-спасательных работ, а также площадку ракетного и морского подводного оружия, средств тылового обеспечения и стрелкового оружия.

В гарнизоне авиаторов Сафоново подготовлен информационно-демонстрационный кластер военной воздушной и исторической техники Северного флота. Здесь развёрнута историческая военная авиационная техника, историческая техника бронетанковых войск Советской армии и армий антигитлеровской коалиции времен Великой Отечественной войны, в том числе поднятая силами Северного флота с американского транспорта «Томас Дональдсон» и восстановленная флотскими специалистами.

Во время работы форума впервые будет отработан новый формат динамических показов, в ходе которых будут продемонстрированы элементы материально-технического обеспечения сил флота, восстановления технической готовности и пополнения запасов материальных средств кораблей, развертывание корабельных сил в акватории Кольского залива.

В главной базе Северного флота – Североморске, на Приморской площади и в посёлке Сафоново на территории Музея Военно-воздушных сил готовы к развёртыванию пункты по отбору кандидатов для прохождения военной службы по контракту на корабли и в береговые части Северного флота.





/Пресс-служба Северного флота/