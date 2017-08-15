Корабли и суда Северного флота прибыли на рейд порта Диксон

Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота (СФ) во главе с большим противолодочным кораблём «Североморск» прибыл в самый северный порт континентальной части России – Диксон. Корабли и суда встали на якорь на рейде порта. В ближайшее время экипажи кораблей приступят к проходу по реке Енисей до порта Дудинка. За время перехода отряд прошел более 1400 морских миль.

Ранее, при плавании по Карскому морю, экипажи кораблей провели совместную тренировку по маневрированию кораблей и судов при ледовой проводке. Боевые корабли и суда обеспечения выстроились в линию кильватера с расстановкой всех участников похода в соответствии с их мореходными возможностями. Также на кораблях и судах состоялись занятия с вахтенными офицерами, штурманами и радиометристами по условиям плавания в фарватере реки Енисей.

Шестой арктический поход надводных сил Северного флота начался 10 августа с выходом из главной базы СФ города Североморска. В составе отряда – большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Кондопога», «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец» суда обеспечения танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир» и килекторное судно КИЛ-164.

Первый масштабный поход в восточную часть российской Арктики состоялся в 2012 году. Тогда морские пехотинцы Северного флота впервые в истории российского ВМФ осуществили высадку морского десанта на необорудованное побережье острова Котельный.

В 2013 году отряд кораблей во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Пётр Великий» доставил на Новосибирские острова технику и имущество для восстановления авиационной комендатуры «Темп».

В 2014 году кульминацией арктического похода сил Северного флота стало проведение учения по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации на Новосибирских островах.

В 2015 году впервые было проведено межвидовое учение с участием подразделений арктической мотострелковой бригады Северного флота по защите важных промышленных объектов на полуострове Таймыр. В прошлом году военнослужащие арктической бригады Северного флота впервые в истории произвели высадку морского десанта на необорудованное побережье острова Земля Александры самого северного архипелага России - Земля Франца-Иосифа.



/Пресс-служба Северного флота/