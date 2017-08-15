Юные яхтсмены соревновались в Мончегорске

Любовь Дубова.

В Мончегорске прошло Первенство Мурманской области по парусному спорту, посвященное Дню физкультурника. В соревнованиях принимали участие самые юные яхтсмены Заполярья на яхтах класса "Оптимист". Роман Молчановский - абсолютный победитель в своем классе.

В соревнованиях принимали участие яхты класса: "Кадет". По итогам пяти гонок победителем стал экипаж детско-юношеской спортивной школы № 1 города Мончегорска.

Впереди Открытый лично - командный Чемпионат и Первенство Мурманской области по парусному спорту "Кубок луча". Он пройдет с 24 по 27 августа в городе металлургов.





