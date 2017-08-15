В борьбе за сроками не потерять в качестве. Главный федеральный инспектор Мурманской области проверил строительство многоквартирных домов в Кандалакше

Алексей Котович.



В Кандалакше завершается строительство новых социальных домов, возводимых по программе переселения граждан из аварийного жилья. В городе таких два – на улице Пронина и на улице Полярные Зори.

Новостройка на улице Пронина – в стадии завершения. Это первый пятиэтажный жилой дом, который строится в Кандалакше за последние 20 лет. Ударными темпами идут отделочные, наружные и фасадные работы, осуществляется благоустройство территории. К сдаче в эксплуатацию объект будет готов 31 августа текущего года. В данное время на площадке работают несколько бригад общей численностью 84 человека. Одной из особенностей пятиэтажки стали установленные в каждой квартире индивидуальные приборы учета

Прораб компании-подрядчика Татьяна Морозова: "В каждой квартире стоит свой счетчик. Он будет показывать воду, электроэнергию, отопление. Все это будет учтено, все будет в одном ящике. Все можно будет регулировать - отопление, воду, систему. Все по полной программе".

А вот дом на улице Полярные Зори уже готов к приему новоселов. Будущие переселенцы осмотрели квартиры, куда переедут, высказали замечания об обнаруженных недоделках. Все они заактированы и в течение 10 дней подрядчик должен их устранить. На придомовой территории проведено частичное благоустройство, установлена детская игровая площадка. Дому уже присвоен адрес и высокий класс энергетической эффективности. Главный федеральный инспектор также проверил объект и подтвердил его готовность к вводу в эксплуатацию.

Главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Маяков: "Объект по адресу Полярные Зори-7 практически готов к эксплуатации. Качество, на мой взгляд, удовлетворительное. И здесь жители расселяемых домов смогут себя чувствовать комфортно. По улице Пронина сейчас работы продолжаются. Достаточно лихорадочно, но сейчас основная задача, чтобы в борьбе за сроками не потерять качество. Пока реально предполагается, что дом к первому сентября будет готов к заселению и вводу в эксплуатацию. Но, тем не менее, работ предстоит еще очень большое количество".

Работа строителей будет и дальше находится под пристальным вниманием местных и региональных властей. Все дома, возводимые по программе переселения будут сданы в срок до 1 сентября, как и требует этого федеральная программа по переселению граждан из аварийного жилья.





