Алексей Котович.

Главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Маяков проинспектировал ход строительства новых социальных домов в Кандалакше, возводимых по программе переселения граждан из аварийного жилфонда. Новостройка на улице Пронина – в стадии завершения. Это первый пятиэтажный жилой дом, который строится в Кандалакше за последние 20 лет. К сдаче в эксплуатацию объект будет готов 31 августа. Одной из особенностей пятиэтажки стали установленные в каждой квартире индивидуальные приборы учета.

Прораб компании-подрядчика Татьяна Морозова: "В каждой квартире стоит свой счетчик. Он будет показывать воду, электроэнергию, отопление. Все это будет учтено, все будет в одном ящике. Все можно будет регулировать — отопление, воду, систему. Все — по полной программе".

А вот дом на улице Полярные Зори уже готов к приему новоселов. Будущие переселенцы уже осмотрели квартиры, высказали замечания об обнаруженных недоделках. Все они заактированы, в течение 10 дней подрядчик должен их устранить. На придомовой территории проведено частичное благоустройство, установлена детская игровая площадка.

Главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Маяков: "Объект по адресу Полярные зори-7 практически готов к эксплуатации. Качество, на мой взгляд, удовлетворительное. И здесь жители расселяемых домов смогут себя чувствовать комфортно. По улице Пронина сейчас работы продолжаются. Достаточно лихорадочно, но сейчас основная задача, чтобы в борьбе за сроками не потерять качество. Пока реально предполагается, что дом к первому сентября будет готов к заселению и вводу в эксплуатацию. Но, тем не менее, работ предстоит еще очень большое количество".





