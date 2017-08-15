Пьяного пассажира сняли с поезда "Москва-Мурманск"

Любовь Дубова.

На станции Кемь в Карелии сотрудники транспортной полиции пресекли нарушение общественного порядка в поезде сообщением "Москва-Мурманск", сообщает "Петрозаводск говорит".

41-летний петербуржец находился в состоянии алкогольного опьянения, мешал отдыху пассажиров и не реагировал на замечания поездной бригады. Сотрудники линейного отдела полиции на станции Кемь сняли нарушителя с поезда по акту о недостойном поведении. Сейчас в его отношении назначено административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.





