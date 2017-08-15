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15.08.2017 15:30

Школьники из городов Кандалакша и Полярные Зори получили награды в международном конкурсе «Мы – дети Атомграда!»

С 4 по 10 августа в Санкт-Петербурге проходили финальные мероприятия XII международного детского творческого конкурса художественного проекта «Мы – дети Атомграда! – 2017», который раз в два года организует Государственная корпорация «Росатом», АО «Концерн «Росэнергоатом» и Ленинградская атомная станция для юных талантливых ребят из городов-спутников АЭС.
68 лауреатов в различных номинациях конкурса в возрасте от 8 до 17 лет из 14 городов получили приглашения в город на Неве для участия в торжественных мероприятиях. Мурманскую область представляли Матвей Злыдарь – ученик Полярнозоринской Гимназии № 1 и воспитанница Центра детского творчества «Вега» из города Кандалакша – Ксения Очеретько.
В течение недели для творческих школьников, прибывших изо всех уголков нашей страны, были организованы каникулы в северной столице. Увлекательные экскурсии по красивейшим местам Петергофа, прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга, посещение различных музеев, а также творческие мастер-классы сделали эту поездку незабываемой. Торжественная церемония награждения прошла в Сосновоборском художественном музее современного искусства.
Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

/Управление информации и общественных связей Кольской АЭС/
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