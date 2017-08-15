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15.08.2017 16:00

«Дневной сеанс»: программа семейного досуга в День российского кино в Мурманской областной научной библиотеке

27 августа по всей стране пройдет вторая масштабная культурная  акция  «Ночь кино».  В ней примут участие кинотеатры, библиотеки, музеи, досуговые центры.
Мурманская областная научная библиотека приглашает  в увлекательное путешествие в мир кинематографа, которое  станет своеобразным мостиком между людьми разного поколения с разными вкусами и предпочтениями.
В программе Дневного сеанса все самое интересное для всей семьи: мам и пап, бабушек и дедушек, детей и внуков. В зале электронных ресурсов участники викторины «Cinema. RuЛит» будут отгадывать фильмы по  небольшому кино-фрагменту, а также автора и название  книги, по которой снята  экранизация. Видео-блиц-турниры позволят вспомнить  работы известных российских режиссеров, получивших  кинопремию «Оскар» и угадать со спины киногероя  по кадрам из известных кинофильмов.
В конференц-зале библиотеки  будет демонстрироваться  научно-популярный детский киножурнал  «Хочу все знать!», который  расскажет обо всём на свете: о загадках и тайнах Вселенной, об устройстве окружающего мира, о выдающихся научных открытиях и всевозможных природных явлениях. Каждый сюжет журнала -  это страничка увлекательной энциклопедии, позволяющей юному зрителю найти ответ на любой вопрос.     После киножурнала в конференц-зале  начнется игровой урок  «Ну, Котеночкин, погоди!» и показ мультипликационных фильмов одного из самых известных и любимых режиссёров анимационного кино, создателя кинохита «Ну, погоди!»  Вячеслава Котеночкина.
В зале наук состоятся тематические мастер-классы «Киногерои» от  музея занимательных наук «Фокус».
На 3 этаже библиотеки для посетителей будет работать Мурманский мобильный планетарий с показом двух самых зрелищных анимационных фильмов. Полнокупольный фильм «В Космос и обратно» отправит зрителей в путешествие от далеких уголков Вселенной к нашей Планете.  Cобытия фильма «Одинокое движение Земли»  происходят в 2081 году на поверхности Луны. Зрители смогут погрузиться в мир космоса, науки, истории, получив при этом незабываемые впечатления.
Дневной сеанс в Мурманской областной научной библиотеке состоится в любую погоду!

/Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека/
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