«Дневной сеанс»: программа семейного досуга в День российского кино в Мурманской областной научной библиотеке

27 августа по всей стране пройдет вторая масштабная культурная акция «Ночь кино». В ней примут участие кинотеатры, библиотеки, музеи, досуговые центры.

Мурманская областная научная библиотека приглашает в увлекательное путешествие в мир кинематографа, которое станет своеобразным мостиком между людьми разного поколения с разными вкусами и предпочтениями.

В программе Дневного сеанса все самое интересное для всей семьи: мам и пап, бабушек и дедушек, детей и внуков. В зале электронных ресурсов участники викторины «Cinema. RuЛит» будут отгадывать фильмы по небольшому кино-фрагменту, а также автора и название книги, по которой снята экранизация. Видео-блиц-турниры позволят вспомнить работы известных российских режиссеров, получивших кинопремию «Оскар» и угадать со спины киногероя по кадрам из известных кинофильмов.

В конференц-зале библиотеки будет демонстрироваться научно-популярный детский киножурнал «Хочу все знать!», который расскажет обо всём на свете: о загадках и тайнах Вселенной, об устройстве окружающего мира, о выдающихся научных открытиях и всевозможных природных явлениях. Каждый сюжет журнала - это страничка увлекательной энциклопедии, позволяющей юному зрителю найти ответ на любой вопрос. После киножурнала в конференц-зале начнется игровой урок «Ну, Котеночкин, погоди!» и показ мультипликационных фильмов одного из самых известных и любимых режиссёров анимационного кино, создателя кинохита «Ну, погоди!» Вячеслава Котеночкина.

В зале наук состоятся тематические мастер-классы «Киногерои» от музея занимательных наук «Фокус».

На 3 этаже библиотеки для посетителей будет работать Мурманский мобильный планетарий с показом двух самых зрелищных анимационных фильмов. Полнокупольный фильм «В Космос и обратно» отправит зрителей в путешествие от далеких уголков Вселенной к нашей Планете. Cобытия фильма «Одинокое движение Земли» происходят в 2081 году на поверхности Луны. Зрители смогут погрузиться в мир космоса, науки, истории, получив при этом незабываемые впечатления.

Дневной сеанс в Мурманской областной научной библиотеке состоится в любую погоду!



/Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека/