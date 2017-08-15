Жительница Оленегорска приговорена к девяти годам лишения свободы за совершение мошенничества и покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере

Собранные следственным отделом по городу Мончегорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении жительницы города Оленегорска Мурманской области, 1980 года рождения, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение сбыта наркотических средств в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).



В августе 2016 года злоумышленница, ранее неоднократно судимая за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, обманув своего знакомого, похитила у него денежные средства в размере 6500 рублей.



Кроме того, женщина приобрела у разыскиваемого в настоящее время неустановленного лица наркотическое средство 3-метилфентанил массой 5,8096 гр. с целью последующей реализации, которое хранила у себя в квартире по месту жительства. При сбыте части наркотического средства осужденная была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Сбытая часть наркотика и приготовленное к дальнейшему сбыту наркотическое средство изъято из незаконного оборота.



Вину в совершении инкриминируемого преступления женщина признала полностью, активно способствовала расследованию.



Органом предварительного следствия СК России по данному уголовному делу собрана исчерпывающая доказательственная база, приговором Оленегорского городского суда подсудимой назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.



Приговор суда вступил в законную силу.



/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/