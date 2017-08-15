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15.08.2017 12:20

Прокуратурой Мурманской области проанализировано состояние преступности в регионе за январь-июль 2017 года

Всего зарегистрировано 7374 преступления, что на 1980 или 21,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 15,5%, их удельный вес в общем массиве зарегистрированных преступлений увеличился на 1,2% и составил 17,6%. Количество убийств (с покушениями) увеличилось на 9,1%.

На 23,4% снизилось число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Количество лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред, снизилось на 11,5%, число лиц, погибших в результате преступных посягательств, возросло на 14,1%.

На 17,6% сократилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Число преступлений экономической направленности увеличилось на 7,1%. На 37,5% (с 56 до 77) увеличилось количество преступлений коррупционной направленности. Количество мошенничеств уменьшилось на 16,8%, краж – на 36,7%.

На 47,5% снизилась преступность среди несовершеннолетних. Удельный вес подростковой преступности составил 3,8%, что несколько выше, чем в среднем по Российской Федерации (3,6%).

Анализсоциально-криминологической характеристики преступности свидетельствует об уменьшении на 19,1% числа преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, и снижении их удельного веса (62,5%).

Каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, а почти треть преступлений – ранее судимыми лицами.

Более детально состояние преступности в Мурманской области отражено в соответствующем сборнике, размещенном на сайте прокуратуры Мурманской области в сети Интернет в разделе «Статистика».

Сравнить состояние преступности в различных регионах страны можно на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ссылка на который также содержится в разделе «Статистика» сайта прокуратуры Мурманской области.

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