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15.08.2017 12:15

Утверждены Правила согласования проектов стратегии социально-экономического развития, плана мероприятий по ее реализации и документов в сфере градостроительной деятельности ЗАТО

Постановлением Правительства РФ от 09.08.2017 № 953 утверждены Правила согласования органами местного самоуправления ЗАТО проектов стратегии социально-экономического развития ЗАТО и плана мероприятий по ее реализации, а также генерального плана ЗАТО, проектов планировки территории, подготовленных на его основе, резервирования земель в границах ЗАТО для муниципальных нужд.

Напомним, в 2016 году в Закон РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» внесены изменения, согласно которым стратегия социально-экономического развития и план мероприятий по ее реализации были включены в перечень документов, разрабатываемых органами местного самоуправления ЗАТО. Порядок и сроки согласования проектов стратегии, плана мероприятий по ее реализации, генерального плана, проектов планировки территории ЗАТО, резервирования земель в границах ЗАТО с согласующим органом (федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находятся организаци, объекты, по роду деятельности которых созданы ЗАТО), Росатомом, Роскосмосом устанавливаются Правительством РФ.

Согласно утвержденным Правилам, проекты вышеуказанных муниципальных правовых актов направляются органами местного самоуправления ЗАТО в согласующие органы в целях рассмотрения их на предмет соответствия особому режиму безопасного функционирования организаций и (или) объектов в ЗАТО, направлениям развития соответствующих отраслей экономики. Проект муниципального правового акта рассматривается согласующим органом в течение 30 рабочих дней.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.


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