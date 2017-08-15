Сотрудники ГИБДД Мурманской области рассказали детям об истории светофора

Продолжается третья смена в пришкольных летних лагерях, для ребят проводится много увлекательных мероприятий. Одно из них в рамках акции «Безопасные каникулы» подготовили сотрудники Управления ГАИ совместно с Информационным центром атомной энергии Мурманской области и Советом ветеранов Госавтоинспекции. Посвящено оно было прошедшему недавно Дню светофора.



Инспектор по пропаганде областного управления ГИБДД Александр Игнатович рассказал ребятам об истории светофора. Вместе с воспитанниками детских лагерей он вспомнил правила пересечения проезжей части для автолюбителей, пешеходов и велосипедистов. Повторили дети и значение жестов регулировщика – на случай, если по дороге в лагерь им встретится неработающий светофор.



Особое внимание было уделено разбору дорожных ситуаций. Просмотрев видеоролик, ребята указали на ошибки участников движения и определили правильный вариант действий для каждого из них. Вместе с участниками беседы инспекторы вспомнили об основных мифах, сложившихся в сознании пешеходов и водителей, выявили среди них ложные и разобрались в том, почему такие заблуждения опасны.



Всем пришедшим инспекторы вручили памятки, а самые активные дети получили памятные сувениры.







УГИБДД УМВД России по Мурманской области



