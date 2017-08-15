За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы, 1 человек погиб.



14 августа 2017 года примерно в 5 часов 30 минут на 1448 км автодороги «Р-21 Кола», Кольского района водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21120», не учел дорожно-метеорологические условия и допустил съезд в кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель - 22-летний мужчина - скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, пассажир - 21-летний мужчина - обслужен амбулаторно. По данному факту проводится проверка.



14 августа 2017 года около 09 часов 30 минут на 4 км автоподъезда к Мурманску водитель автомобиля «Хонда» не уступила дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом, в результате чего допустила столкновение с автомобилем «Дэу Матиз». В результате происшествия водитель автомобиля «Дэу Матиз» - 23-летняя женщина - обслужена амбулаторно.



14 августа 2017 года в примерно в 11 часов 50 минут в Мурманске на проспекте Ленина водитель автобуса маршрута № 106 при резком торможении допустил падение пассажира. В результате происшествия 59-летняя женщина обслужена амбулаторно.



14 августа 2017 года около 13 часов 00 минут в Полярном на улице Гагарина водитель автомобиля «Опель» допустил столкновение с велосипедистом. В результате происшествия велосипедист - 32-летний мужчина - обслужен амбулаторно.



При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1684 нарушения Правил дорожного движения.



27 нарушений допущено пешеходами, 6 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 13 водителей.



Выявлено 14 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1244 нарушения ПДД. 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.



Всего было оформлено 43 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших).



Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.



Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.



Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.



УГИБДД УМВД России по Мурманской области



