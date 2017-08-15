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15.08.2017 10:30

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области предоставило администрации Кировска очередную субсидию на строительство транспортной кольцевой развязки на въезде в город

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области предоставило администрации Кировска очередную субсидию из областного бюджета в размере более 48 млн рублей на строительство транспортной кольцевой развязки на въезде в город. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными губернатором Мариной Ковтун.

Работы по реконструкции транспортной развязки ведутся в рамках соглашения о предоставлении федеральной субсидии бюджету Мурманской области на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», заключенного в 2017 году между Федеральным агентством по туризму и Правительством Мурманской области. Стоимость указанных работ составляет около 150 млн рублей, из них около 70 млн выделено из регионального бюджета.

2 июня администрацией Кировска заключен контракт с ООО «Мурманавтодор». В настоящее время выполняются работы по переносу инженерных сетей и устройству насыпи земляного полотна. Срок завершения муниципального контракта 31 октября 2017 года.

Подробная информация о средствах, перечисляемых из областного бюджета в муниципальные образования, размещается на официальном портале Правительства Мурманской области в рубрике «Открытый бюджет».




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