В Заполярье капитан судна, обвиняемый в незаконной добыче краба, предстанет перед судом

Прокуратурой утвержден обвинительный акт и для рассмотрения мировому судье Кольского судебного района направлено уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в незаконной добыче краба камчатского с причинением крупного ущерба, в местах нереста и на миграционных путях к ним.



Установлено, что обвиняемый незаконно выловил 192 экземпляра краба камчатского, в результате чего водным биологическим ресурсам Российской Федерации причинен ущерб на сумму свыше 160 тыс. рублей.



Органом дознания действия обвиняемого квалифицированы по пунктам “а, в” части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная с причинением крупного ущерба, в местах нереста и на миграционных путях к ним.



/ Прокуратура Мурманской области /



