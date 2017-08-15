Состоялось контрольно-проверочное учение Мурманского пожарно-спасательного гарнизона по тушению условного пожара на борту музея-ледокола "Ленин"

Светлана Деменева.

На ледоколе "Ленин" потушили пожар. Условный. По легенде тренировки, в турбогенераторном отсеке машинного отделения атомохода произошло возгорание. К месту пожара сразу выдвинулись спасатели. 8 пожарных расчетов, автомобили газозащитной службы. Их работу затрудняло инсценированное сильное задымление, а также "лабиринт" различных проходов и коридоров на борту ледокола. Такая ситуация с возгоранием вполне вероятна. Тревожные сигналы с ледокола поступали на пульт "01" не раз. Правда, речь шла не о возгорании. Замыкании электропроводки. При котором и до пожара недалеко.

И.о. заместителя начальника 1 отряда ФПС по мурманской области Юрий Ганжала: "Крутые трапы, вентеля всевозможные, открытые отверстия, шахты куда можно провалиться легко. И поэтому необходимо большинство навыков использовать при тушении такого объекта".

Такие учения на ледоколе "Ленин" проводятся регулярно. Это объект повышенной опасности. Здесь много людей на экскурсиях и различных мероприятиях. Среди сотрудников плавучего музея обязательно проводятся занятия по пожарной безопасности, а многие и сами являются членами добровольных пожарных дружин.

Заместитель председателя Мурманского регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Андрей Левчун: "Пожарная дружина организовывается именно на объектах с массовым пребыванием людей. Люди проходят специальное обучение - так называемый пожарно - технический минимум и один из разделов этого обучения - именно проведением тренировок администрацией по эвакуации и первоначальным действиям людей в случае пожара".









