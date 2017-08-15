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15.08.2017 11:00

Каково на вкус "Арктическое филе"? Пятый турнир по морской рыбалке привлек десятки команд

Андрей Зайцев.

Любители "Арктического филе" вот уже пятый год подряд собирались в акватории Кольского залива. Так называется турнир по морской рыбалке, который с каждым годом увеличивает количество   участников. В этот раз за своим арктическим филе в район Кольского залива между мысом Ретинский и губой Питькова отправились почти 20 команд. Правила соревнований самые демократичные. Любые, разрешённые снасти и приманки, любые плавсредства. Победители определялись в личном и командном зачёте.
Вячеслав Козлов: "Очень рад! Ведь не обязательно поймать много рыбы. - А что обязательно? - Обязательно получить удовольствие. Даже если одна в час клюнет, вытащишь, уже удовольствие".
Владимир Бричко: "Вот тут обломался. Вот крючок, видите, мы не знаем, что это. Надеемся, это была рыба. Крупная, большая рыба".
На лодочках, катерах и яхтах на борт регулярно поднимались трофеи. Организаторы при подведении итогов отметили пятое "Арктическое филе", как самый богатый уловом турнир. На берегу главными трофеями в номинации "За самую большую рыбу" оказались морской налим и зубатка. Победила зубатка. Дипломы, кубки, медали, подарки вручены лучшим. Но расстроенных не было, "Арктическое филе" досталось каждому.
Организатор турнира по морской рыбалке "Арктическое филе - 2017" Алексей Березовский: "Мы получили, в принципе, стойкий интерес рыбаков к такому роду мероприятий. Действительно, хвалиться там где-то в кулуарах, какую поймал, какого размера - все могут. А вот доказать фактически, что ты поймал на самом деле, именно здесь и сейчас, не у всех получается. Мы это и выявляем".


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