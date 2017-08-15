"Древо жизни". В областном центре принимаются материалы для участия в областном конкурсе

В период с 11 сентября 2017 года по 17 ноября 2017 года состоится областной конкурс «Древо жизни».



Конкурс проводится Министерством образования и науки Мурманской области и ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» в целях воспитания ценностного отношения к семье, формирования активной гражданской позиции обучающихся.



В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций Мурманской области и их родители (законные представители).



Конкурс проводится по трем возрастным категориям:



1 категория – 7 - 10 лет;

2 категория – 11 -14 лет;

3 категория – 15 - 18 лет.



Номинации конкурса:



«Семейная реликвия»;

«Моя родословная».



Конкурсные материалы направляются в срок до 3 ноября 2017 года по адресу: 183031, г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 2, ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», каб. 401 с пометкой «Древо жизни».



Отправка конкурсных материалов электронной почтой не допускается.



Подведение итогов состоится не позднее 17 ноября 2017 года на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».



/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/