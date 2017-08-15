"Древо жизни". В областном центре принимаются материалы для участия в областном конкурсе

В период с 11 сентября 2017 года по 17 ноября 2017 года состоится областной конкурс «Древо жизни».
Конкурс проводится Министерством образования и науки Мурманской области и ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» в целях воспитания ценностного отношения к семье, формирования активной гражданской позиции обучающихся.
В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций Мурманской области и их родители (законные представители).
Конкурс проводится по трем возрастным категориям:
1 категория – 7 - 10 лет;
2 категория – 11 -14 лет;
3 категория – 15 - 18 лет.
Номинации конкурса:
«Семейная реликвия»;
«Моя родословная».
Конкурсные материалы направляются в срок до 3 ноября 2017 года по адресу: 183031, г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 2, ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», каб. 401 с пометкой «Древо жизни».
Отправка конкурсных материалов электронной почтой не допускается.
Подведение итогов состоится не позднее 17 ноября 2017 года на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».
/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/