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15.08.2017 13:45

"Древо жизни". В областном центре принимаются материалы для участия в областном конкурсе

В период с 11 сентября 2017 года по 17 ноября 2017 года состоится областной конкурс «Древо жизни».

Конкурс проводится Министерством образования и науки Мурманской области и ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» в целях воспитания ценностного отношения к семье, формирования активной гражданской позиции обучающихся.

В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций Мурманской области и их родители (законные представители).

Конкурс проводится по трем возрастным категориям:

    1 категория – 7 - 10 лет;
    2 категория – 11 -14 лет;
    3 категория – 15 - 18 лет.

Номинации конкурса:

    «Семейная реликвия»;
    «Моя родословная».

Конкурсные материалы направляются в срок до 3 ноября 2017 года по адресу: 183031, г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, д. 2, ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», каб. 401 с пометкой «Древо жизни».

Отправка конкурсных материалов электронной почтой не допускается.

Подведение итогов состоится не позднее 17 ноября 2017 года на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/
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