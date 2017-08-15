Представителей общественных, молодежных экологических организаций, бизнес-сообществ Заполярья приглашают принять участие во Всероссийском экологическом форуме во Владимире

23 – 25 августа в рамках мероприятий Года экологии во Владимирской области пройдет Всероссийский экологический форум.

Главная тема Форума: «Экологическая ответственность регионов: развиваемся, созидаем, думаем о будущем!».

Целью Всероссийского экологического форума является формирование стимулов роста экологического сознания, выведение природоохранной деятельности на практический системный уровень, повышение экологической безопасности, вовлечение молодежи в решение актуальных и стратегических экозадач регионов.

Программой Форума предусмотрено пленарное заседание, работа дискуссионных площадок, выставка новейших экологических технологий, способствующих снижению техногенного воздействия на окружающую среду и повышению экологической безопасности производства.

В рамках Форума также пройдут праздничные мероприятия, посвященные 25-летию Национального парка «Мещёра».

На площадках Форума органы власти, представители бизнеса и общественных организаций проведут конструктивный диалог о защите окружающей среды, а также будут предложены к обсуждению ключевые экологические проблемы:

- переработка отходов и очистка сточных вод;

- рациональное природопользование и бережное отношение к объектам живой природы.

Для участия в Форуме приглашаются представители общественных, молодежных экологических организаций, бизнес-сообществ и иных заинтересованных организаций.

Дополнительная информация о Форуме размещена на официальном сайте: eco-all-russia.ru.





/Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области/







