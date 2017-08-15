В Мурманске росгвардейцы приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню физкультурника

В Мурманске сотрудники Управления Росгвардии по Мурманской области завоевали призовые места в CrossFit эстафете.

В соревнованиях, которые прошли на центральном стадионе Мурманска, приняли участие спортсмены из общественных, социальных и спортивных коллективов, представляющих различные структуры региона.

В командной CrossFit эстафете, целью которой было преодоление 12 силовых и кардио станций, сотрудники Росгвардии по Мурманской области заняли второе место, уступив победителям всего две секунды.

Лучшими в команде были признаны сотрудники мурманского ОМОНа, которые внесли весомый вклад в завоевании наград.

Подводя итоги спортивного праздника, врио начальника Управления Росгвардии Мурманской области полковник полиции Алексей Азовцев отметил, что такие соревнования отлично сплачивают коллектив и позволяют активно дополнить свой отдых.



/Управление Росгвардии по Мурманской области/