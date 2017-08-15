Внимание водителей! Сегодня планируются взрывные работы в районе 1405 км автодороги Р-21 «Кола»

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области сообщает, что 15 августа, во вторник, в районе 1405 км автомобильной дороги Р-21 «Кола» планируются взрывные работы в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».



Работы будут проводиться с 15.30 до 16.30. Закрытие движения транспорта не планируется.



Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездки по автодороге Р-21 «Кола» и осуществлять движение, строго соблюдая требования дорожных знаков и правила дорожного движения.





/Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области/

