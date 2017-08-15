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15.08.2017 10:45

Для продления выплаты пенсии по случаю потери кормильца, студентам необходимо подтвердить факт очного обучения

Перед началом нового учебного года Отделение ПФР по Мурманской области напоминает студентам, получающим пенсию по случаю потери кормильца, что при достижении 18 лет необходимо продлить выплату пенсии, подтвердив факт очного обучения.

Для этого необходимо предоставить в территориальный орган ПФР по месту жительства справку из учебного заведения о факте очного обучения. Справку достаточно принести один раз в начале обучения. В ней должна содержаться следующая информация:
• угловой штамп образовательного учреждения, дата выдачи и регистрационный номер;
• ФИО обучающегося полностью, дата рождения;
• наименование образовательного учреждения;
• статус образовательного учреждения;
• сведения об обучении по очной форме;
• срок обучения (начало и окончание);
• основание выдачи справки (№ и дата приказа о зачислении в образовательное учреждение);
• печать и подпись руководителя образовательного учреждения или его подразделения с расшифровкой.

При подтверждении факта очного обучения пенсия будет выплачиваться до достижения учащимся 23 лет. При отчислении из учебного заведения или при переводе на заочное или вечернее отделение, необходимо также своевременно сообщить об этом в территориальный орган ПФР.

/Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области/
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