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15.08.2017 09:45

Плановые отключения в Мурманске на 15 августа

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 августа.

С 8 ЧАСОВ 14 АВГУСТА до 24 ЧАСОВ 18 АВГУСТА - опрессовка теплосети от котельной «Северная» - 492 дома,
С 8 ЧАСОВ 15 АВГУСТА до 24 ЧАСОВ 21 АВГУСТА - опрессовка теплосети от Центральной котельной. ( ПАО «МТЭЦ») - 332 дома.


ОТ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08.30 – 23.00 ул. Папанина, 47
ул. Челюскинцев, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39


ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 23.00 ул. Гагарина, 6, 8, 10, 13, 15

 
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул.  Пономарева, 5
ул. Папанина, 5, 9, 24, 26, 28

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.



/Администрация города Мурманска/
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