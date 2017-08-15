Плановые отключения в Мурманске на 15 августа

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 августа.



С 8 ЧАСОВ 14 АВГУСТА до 24 ЧАСОВ 18 АВГУСТА - опрессовка теплосети от котельной «Северная» - 492 дома,

С 8 ЧАСОВ 15 АВГУСТА до 24 ЧАСОВ 21 АВГУСТА - опрессовка теплосети от Центральной котельной. ( ПАО «МТЭЦ») - 332 дома.





ОТ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:



08.30 – 23.00 ул. Папанина, 47

ул. Челюскинцев, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39





ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:



09.00 – 23.00 ул. Гагарина, 6, 8, 10, 13, 15





ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:



09.30 – 16.00 ул. Пономарева, 5

ул. Папанина, 5, 9, 24, 26, 28



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.





/Администрация города Мурманска/