Тулома готовится к сельхозвыставке. Интересно будет всем - фермеры обещали привезти животных

Светлана Деменева.

В поселке Тулома готовятся к сельскохозяйственной выставке - ярмарке. Она состоится здесь 26 августа. Сейчас идет уборка территории и подготовка площадки, на которой соберутся участники. Событие обещает быть масштабным и интересным. В первую очередь, для детей, поскольку фермеры обещали привезти животных. Число заявок организаторы пока не называют - их сбор пока не завершен. Но здесь рады будут всем, кто имеет отношение к сельскому хозяйству. В том числе и владельцам мелких подсобных хозяйств.

Заместитель министра рыбного и сельского хозяйства Мурманской области, начальник управления агропромышленного комплекса Марина Гончарова: "Мы обязательно поставим здесь загоны, мы приведем сюда животных. Будут стоять коровы, козы. Планируются конкурсы - всех секретов не буду сейчас раскрывать. Я всех хочу пригласить 26 августа в 10 утра на выставку-ярмарку в поселок Тулома".







