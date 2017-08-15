"Арктическое филе - 2017". 20 команд заполярных рыбаков померились силами в акватории Кольского залива

Андрей Зайцев.

Любители "Арктического филе" вот уже пятый год подряд собираются в акватории Кольского залива. Так называется турнир по морской рыбалке, который с каждым годом увеличивает количество участников. На этот раз - 20 команд. Правила соревнований самые демократичные. Любые разрешённые снасти и приманки, любые плавсредства. Победители определялись в личном и командном зачёте. Время, отведённое на соревнование - 3 часа.

Организатор турнира по морской рыбалке "Арктическое филе - 2017" Алексей Березовский: "Мы получили, в принципе, стойкий интерес рыбаков к такому роду мероприятий. Действительно, хвалиться там где-то в кулуарах, какую поймал, какого размера - все могут. А вот доказать фактически, что ты поймал на самом деле, именно здесь и сейчас".









