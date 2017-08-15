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15.08.2017 09:13

К Дню государственного флага областная научная библиотека приурочила акцию "Три цвета России"

Анастасия Ярославская.

К Дню государственного флага, который отметим 22 августа, областная научная библиотека приурочила акцию "Три цвета России". Расчет на юных читателей и ребят из летних оздоровительных лагерей, но в читальне обещают - независимо от возраста каждый, кто придет, узнает много нового и интересного о государственных символах, истории триколора и значении его цветов. Помимо онлайн-игры и викторин, участникам информационной акции предложат собрать электронный пазл. Финал акции - 27 августа.
Библиограф отдела информационного обслуживания областной универсальной научной библиотеки Ия Поборезская: "Мы хотим, чтобы школьники, люди всех возрастов гордились своей страной, знали ее историю, также знали историю государственных символов, в том числе, и флага".
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