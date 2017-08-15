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15.08.2017 09:07

В Апатитах побывала выездная дорожная инспекция Общероссийского народного фронта

Елена Ямаш.

Активисты изучили карту убитых дорог на территории города, проверили обоснованность жалоб жителей и реакцию администрации на обращения. Апатиты в рейтинге активности на втором месте после Мурманска и по количеству нанесённых объектов, и по количеству голосов. Основная часть жалоб приходится не на центральные улицы.
Руководитель проекта ОНФ "Убитые дороги" по Мурманской области Андрей Шарков: "Если в целом оценивать состояние в городе, то оно, как мне кажется, лучше, чем в большинстве муниципалитетов Мурманской области, потому что всё-таки в этом плане работа администрации города Апатиты ведётся, и мы видим, что по крайней мере центральные дороги все в хорошем состоянии".
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