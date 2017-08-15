Министерство социального развития Мурманской области продолжает оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям

Яков Осетров.

Среди победителей последнего конкурса - клуб любителей собак "Романов - на - Мурмане". Его специализация - занятия с инвалидами, пожилыми людьми, детьми-сиротами - теми, кому очень не хватает внимания и общения. В клубе разработана специальная программа "На встречу с друг с другом". В гостях у кинологов - пенсионеры и воспитанники Центра помощи детям "Ровесник".

Председатель Мурманской региональной общественной организации "Клуб кинологов и канистерапевтов "Романов на Мурмане" Евгения Романовская: "В этом году мы тоже стали победителями, и совершенно здорово, что мы получили возможность реализовать те проекты, которые были задуманы. На самом деле, сегодняшнее мероприятие ярко показывает, насколько эти события должны быть в жизни пожилых людей".







