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15.08.2017 08:45

В поселке Тулома готовятся к сельскохозяйственной выставке-ярмарке

Светлана Деменева.

Она состоится здесь 26 августа. Сейчас идет уборка территории и подготовка площадки, на которой соберутся участники. Событие обещает быть масштабным и интересным. В первую очередь, для детей. Поскольку фермеры обещали привезти  животных. На правах хозяина - участие в выставке-ярмарке примет и совхоз "Тулома". На предприятии хотели бы узнать о новой продукции и новых технологиях, и пообщаться со своими коллегами из других районов.
Директор СПХ "Тулома" Екатерина Бугаенко: "Мы же раньше общались между хозяйствами. "Ты сделал так, а я так, а давай вот так". И опыт, который перенимали друг у друга - он же очень ценен. Потому что мы действительно в условиях Крайнего Севера".



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