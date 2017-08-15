В поселке Тулома готовятся к сельскохозяйственной выставке-ярмарке

Светлана Деменева.

Она состоится здесь 26 августа. Сейчас идет уборка территории и подготовка площадки, на которой соберутся участники. Событие обещает быть масштабным и интересным. В первую очередь, для детей. Поскольку фермеры обещали привезти животных. На правах хозяина - участие в выставке-ярмарке примет и совхоз "Тулома". На предприятии хотели бы узнать о новой продукции и новых технологиях, и пообщаться со своими коллегами из других районов.

Директор СПХ "Тулома" Екатерина Бугаенко: "Мы же раньше общались между хозяйствами. "Ты сделал так, а я так, а давай вот так". И опыт, который перенимали друг у друга - он же очень ценен. Потому что мы действительно в условиях Крайнего Севера".







