На ледоколе "Ленин" прошли учения по ликвидации пожара

Светлана Деменева.

На ледоколе "Ленин" потушили пожар. Условный. По легенде тренировки, в турбогенераторном отсеке машинного отделения произошло возгорание. К месту пожара сразу выдвинулись спасатели. Их работу затрудняло инсценированное сильное задымление, а также "лабиринт" различных проходов и коридоров на борту атомохода. Такие учения проводятся регулярно. Среди сотрудников плавучего музея обязательно проводятся занятия по пожарной безопасности, многие являются членами добровольных пожарных дружин.

Заместитель председателя мурманского регионального отделения всероссийского добровольного пожарного общества Андрей Левчун: "Пожарная дружина организовывается именно на объектах с массовым пребыванием людей. Люди проходят специальное обучение - так называемый пожарно-технический минимум, и один из разделов этого обучения - именно проведение администрацией тренировок по эвакуации и первоначальным действиям людей в случае пожара".









