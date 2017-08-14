Подготовка к зиме, работы на площадке Кольской верфи и программа развития МАГУ - основные темы оперативного совещания в правительстве Мурманской области

Анастасия Ярославская.

Сквозная тема оперативных совещаний в региональном правительстве этим летом - подготовка к зиме. Межведомственная комиссия продолжает проверку муниципалитетов. Сегодня - отчет по Заполярному, Печенге и Заозёрску. Резюме - всё штатно, особых тревог нет.

Системы промыты, теплопункты проверены, паспорта готовности большей частью оформлены. Заозерск рапортует - на ремонт и обслуживание принятого недавно имущества Минобороны силы и средства есть - сезон должен пройти спокойно, хотя планы жесткие. Из-за ремонта теплосетей нескольким домам до конца сентября придется подождать с подключением. В Печенге сделали первый шаг по решению давней проблемы с водой. Ищут подрядчика на замену накопительного резервуара. В Спутнике военные за свой счет проводят глобальную реконструкцию.

Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский: "Они из двух котельных делают практически одну. В прошлом году 2 котла заменили, в этом меняют 8 котлов и также порядка 3 км труб".

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Работа во всех муниципалитетах ведется. Нельзя сказать, что она внушает какие-то опасения, особенно по подготовке образовательных учреждений, детских дошкольных учреждений. Я думаю, что справятся все в срок, все будет блестеть и сиять к 1 сентября, как это у нас обычно и бывает".

В активной фазе - проект "НОВАТЭКа". Работы на площадке Кольской верфи кипят - в Белокаменке уже проведены первые взрывные работы. Но главное и дальше действовать слажено, со стороны региона обеспечивая максимальную поддержку.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Я в пятницу разговаривала с Леонидом Викторовичем Михельсоном по телефону - он поблагодарил меня за поддержку проекта, за то содействие, которое правительство Мурманской области оказывает на начальном этапе его реализации. Инвестор должен чувствовать, что мы заинтересованы в реализации проекта не меньше, чем он сам".

Программа развития МАГУ - еще одна ключевая тема и тоже - немалая роль партнерству. Опорному региональному вузу пришел первый транш, из трехсот - 75 миллионов. Реализацией стратегических проектов - их три - заинтересовались и на производствах.

Ректор Мурманского арктического государственного университета Андрей Сергеев: "В частности, у нас заключена программа с "Фосагро" 4-летняя на 146 миллионов рублей только по кировскому филиалу".

Государственная информационная система соцобеспечения в штатном режиме заработает с 1 января. Единый ресурс обо всех положенных льготах и выплатах на уровне федерации уже апробирован, сейчас эстафета переходит к регионам. Поручение муниципалитетам - включиться в работу с должной ответственностью. В кратчайшие сроки нужно сверить все базы данных и интегрировать системы.







